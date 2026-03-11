Угроза атаки БПЛА в Сочи сорвала расписание рейсов из Сургута, Перми и Тюмени

Вылет самолета из Сургута в Сочи перенесли почти на девять часов из-за угрозы атаки беспилотников в Краснодарском крае. О задержке рейсов сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Речь идет о рейсе № ЮТ511 авиакомпании Utair. По расписанию самолет должен был отправиться 11 марта в 08:50, однако теперь планируемое время вылета − 19:10, следует из онлайн-табло аэропорта.

Задержки коснулись и других городов Уральского федерального округа. Так, рейс ДР-366 авиакомпании «Победа» из Перми, который должен был вылететь в 06:15, пока не получил нового времени отправления. Также перенесли рейсы №185 авиакомпании «Ямал» и №4185 Utair из Тюмени − вместо запланированных 05:05 они также остаются без уточненного времени вылета.

Как пояснили в транспортной прокуратуре, причиной стало позднее прибытие воздушных судов. Ведомство организовало надзорные мероприятия и контролирует соблюдение прав пассажиров.

Накануне ночью в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников. Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что сохраняется беспилотная опасность и работают средства противовоздушной обороны.

«Беспилотная опасность в Сочи сохраняется. Работают средства отражения воздушной атаки. Будьте внимательны, оставайтесь в безопасных местах», − написал глава города в социальных сетях.