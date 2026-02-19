Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

21 февраля
Видеотрансляция сказки с оркестром «Дикие лебеди»
Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.
Сказка по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена – это история о мужестве маленькой принцессы Эльзы и о ее подвиге, который она совершила, чтобы спасти своих любимых заколдованных братьев.
Телефон для справок (по вопросам наличия мест и возможности бронирования): 52-18-12. Вход свободный. 6+
Рок-опера «Юнона и Авось»
Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.
Самая известная рок-опера на российской сцене − уже в Сургуте! Авторы − выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. В роли графа Николая Резанова – братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта «Голос»), актер театра и кино Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская. В спектакле задействованы ведущие актеры Театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев (победитель проекта «Успех»).
Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета − от 3 000 рублей. 12+
Открытый микрофон в «Невесомости»
Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:30.
Для вас сыграют шесть коллективов: ДУРЬ, ALKOMA (Z), PANTOMIME, LIQUEFACTION, BLACK ROSES, АСКОМА. А также единственное сольное выступление в этот музыкальный вечер субботы − рэп от Nikking.
Телефон для справок: 8 (995) 242-77-82. Цена билета − 350 рублей, в день мероприятия − 500 рублей. 16+
ДАНИЛ МИЛЕНИН: творческий вечер «Поэты оттепели»
Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 20:30.
В конце зимы мы невольно подумываем об оттепели. В душе, в жизни, может быть, где-то еще. В уютный февральский вечер артист Данил Миленин прочтет вам стихи своих любимых поэтов периода оттепели. Приходите думать и размышлять.
Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 12+
Мастер-класс по акварельной живописи «Весенняя нежность»
Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 15:00.
Мастер-класс подходит как для новичков, делающих первые шаги в живописи, так и для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки в уютной творческой атмосфере.
Программа мероприятия включает:
- Знакомство с материалами и базовыми приемами работы с акварелью.
- Создание собственной весенней композиции от эскиза до завершенной работы.
- Практические советы по работе с цветом, светом и передаче настроения.
- Индивидуальный подход и помощь мастера на каждом этапе.
Телефон для справок и записи: 24-25-62. Количество мест ограничено. Цена билета: 600 рублей. 16+
Изучение орфографии. Проект «Русский+»
Место проведения: Центральная городска библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики 78/1, зал иностранной литературы, пятый этаж. Время: 15:00.
Сургутяне вспомнят школьные правила и самые коварные слова русского языка. А в рамках практики − напишут орфографический диктант для закрепления материала.
Телефон для справок: 28-56-93 (143). Вход свободный. 16+
Тематический мастер-класс «С 23 февраля!»
Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.
На мастер-классе сургутяне смогут сделать уникальный арт-объект − поздравительную открытку в технике скрапбукинга. Участники освоят работу с дизайнерской бумагой, фетром и другими декоративными материалами. Открытка своими руками − душевный подарок для пап, братьев, дедушек.
Телефон для справок и записи: 51-68-11. Цена билета − от 200 рублей. 6+
22 февраля
Народный праздник «Масленица»
Место проведения: Центральная площадь города, пересечение улицы Университетской и проспекта Ленина. Время: 12:00.
Историко-культурный центр «Старый Сургут» приготовил насыщенную программу:
- выступления творческих коллективов города;
- конкурсы и игровые программы для детей и взрослых, включая традиционные молодецкие забавы;
- подведение итогов конкурса «Без блина не маслена»;
- показательные выступления сургутских силачей «Стальной медведь»;
- работа детской игровой площадки «Игровая заводная»;
- розыгрыш призов и подарков от партнеров мероприятия;
- торговая и ремесленная ярмарки с изделиями ручной работы и праздничными угощениями;
- традиционное сожжение чучела Масленицы.
Главный девиз праздника в этом году − «Блин да мед». На площади развернутся торговые ряды, где местные товаропроизводители и предприятия общественного питания представят свою лучшую продукцию.
Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+
Также в этот день с 12:00 до 16:00 Городской парк культуры и отдыха (проспект Набережный) приглашает горожан на задорное народное гуляние «Широкая Масленица», где запланированы концерт творческих коллективов, веселые игры, розыгрыши призов и угощение горячим чаем.
Телефон для справок: 45-74-53. Вход свободный. 0+
Спектакль «Крайний случай»
Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.
Спектакль поставлен по мотивам повести-сказки Ильи Туричина «Крайний случай» и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль рассказывает о подвигах русского богатыря – солдата Ивана, который отправляется на войну защищать свой дом, свой народ, свою землю от полчища захватчиков. Провожая сына на войну, мать Ивана испекла из ржаной муки хлеб, подала ему каравай и сказала: «Народ тебя, Иванушка, и оденет, и накормит. А все ж возьми материнский хлеб. На самый крайний случай».
Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета: от 600 рублей. 6+
Кай Метов. Большой юбилейный концерт
Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.
Кай Метов – певец, музыкант и композитор, автор многочисленных хитов. Его особенность, это завораживающий женские сердца голос, а также сочетание лирических мелодий, глубоких текстов и классических инструментов. Кай Метов пишет от души и для души, не подчиняясь тенденциям современной эстрады, и подаёт свою музыку в интеллигентно-романтической манере.
Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета: от 2 000 рублей. 6+
Фолк-вечерка «ЗВОН»
Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.
В ДК «Невесомость» народные традиции соприкоснутся с современным звучанием. Это будет вечеринка для тех, кто ищет праздник, после которого будет тепло и легко на душе. В программе запланированы танцы, царские угощения, знакомства, игры и подарки каждому гостю. «Дресс-код: улыбка или что-то в народном стиле», − пишут в учреждении.
Телефон для справок: 8 (995) 242-77-82. Цена билета − 350 рублей, в день мероприятия − 450 рублей. 16+
Интерактивная встреча «Эсперанто: язык дружбы и логики»
Место проведения: Центральная городска библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики 78/1, зал иностранной литературы, пятый этаж. Время: 15:00.
Для тех, кого интересует международный опыт общения, подготовили встречу, посвященную уникальному «языку дружбы» − эсперанто. Присоединяйтесь, чтобы узнать больше о простоте изучения, преимуществах путешествий и дружбе без границ.
Телефон для справок: 28-56-93 (143). Вход свободный. 12+
23 февраля
Концерт ансамбля «Голубые береты»