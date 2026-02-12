В Лянторе пенсионерам вручили ключи от новых квартир вместо аварийного жилья

В Сургутском районе продолжается расселение аварийного жилья. Ключи от новых квартир получили три семьи пенсионеров в Лянторе. Об этом сообщил в своих соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«Сегодня в Лянторе ключи от квартир вручили трем семьям пенсионеров. Они переезжают из аварийных домов, расположенных в 1-м, 2-м и 10-м микрорайонах. Жилье новоселам предоставлено в новом 25-этажном доме №11/1 в 5 мкрн, который был сдан в конце 2025 года», – говорится в сообщении.

Всего в многоэтажке – 200 квартир общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Из них 168 жилых помещений администрация Сургутского района выкупила в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На эти цели в 2025 году было направлено 1 млрд рублей – средства выделены по адресной окружной программе переселения граждан из аварийного жилья.

По словам главы района, в 2026 году при поддержке губернатора Югры Руслан Кухарук и правительства региона объем финансирования всех жилищных программ в Сургутском районе составит 6,9 млрд рублей. Это позволит улучшить жилищные условия около 1,5 тысячи семей.

Речь идет не только о переселении из аварийного фонда. Поддержку получат также жители фенольных домов, инвалиды, участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, молодые и многодетные семьи.

Для сравнения: в 2025 году на улучшение жилищных условий 1,3 тысячи семей района было направлено 5,5 млрд рублей.