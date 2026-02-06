Состояние пострадавших при пожаре на АЗС под Солнечным оценили как удовлетворительное

Двое пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в районе поселка Солнечный Сургутского района продолжают лечение в Сургутской городской клинической больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

По данным окружного МЧС, возгорание произошло 5 февраля 2026 года около полудня. На АЗС загорелся бензовоз, огонь распространился на площадь 150 кв. м. Пожар потушили за 40 минут.

Для ликвидации возгорания привлекли 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. В первые часы пострадавших доставили в ожоговый центр Сургутской городской клинической больницы.