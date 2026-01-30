Сургутские врачи помогли вылечить нарушение сердечного ритма лучше, чем иностранные специалисты

В Сургуте врачи Окружного кардиоцентра помогли пациенту, который на протяжении шести лет боролся с нарушением сердечного ритма. Александр жаловался на сильные боли в груди, одышку и учащенное сердцебиение. За годы пациент консультировался в ведущих клиниках Германии и Израиля, проходил оперативное лечение в Москве и Санкт-Петербурге, однако устойчивого результата добиться не удавалось — через несколько недель нарушения ритма возвращались. С очередным приступом фибрилляции предсердий мужчину доставили в Окружной кардиоцентр, где ему провели обследование и выполнили процедуру радиочастотной абляции — третью по счету для пациента.

Операцию провел главный внештатный аритмолог департамента здравоохранения Югры, заместитель главного врача по медицинской части Илья Силин. Радиочастотная абляция предполагает введение специального катетера через небольшие проколы в крупные сосуды, что позволяет локализовать и устранить источник патологических электрических сигналов. Чтобы избежать рецидива, после вмешательства пациенту дополнительно провели электрофизиологическое исследование, подтвердившее устранение причины аритмии. После операции мужчину выписали с положительной динамикой.

Спустя два месяца специалисты кардиоцентра связались с пациентом. По его словам, он отметил значительное улучшение самочувствия и возвращение к повседневной жизни, включая работу и занятия спортом. В кардиоцентре подчеркнули, что применение современных технологий и профессиональных подходов позволяет эффективно лечить сложные сердечно-сосудистые заболевания и повышать качество жизни пациентов.