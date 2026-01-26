Сбор заявок на участие в ЕГЭ в Сургуте завершится 1 февраля

В Сургуте до 1 февраля 2026 года включительно продолжается прием заявлений на участие в Едином государственном экзамене. Об этом сообщили в администрации города.

Подать заявление можно двумя способами. Первый — лично, по предварительной записи, в департамент образования администрации Сургута по адресу: ул. Гагарина, 11, кабинет 310. Прием ведется с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Записаться можно по телефонам 52-53-35 и 52-53-95.

Второй способ — направить заявление по электронной почте на адрес kotomkina_tn@admsurgut.ru. В администрации уточнили, что файл должен быть зашифрован.