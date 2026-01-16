В Сургуте заведено уголовное дело о вымогательстве квартиры у застройщика

В Сургуте возбуждено уголовное дело о вымогательстве жилья у застройщика на сумму свыше 13 млн рублей. О расследовании сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Как уточнили в ведомстве, участник долевого строительства многоквартирного дома требовал у застройщика передать ему квартиру стоимостью 13 млн рублей. В случае отказа он угрожал распространить компрометирующие компанию материалы.

По данным надзорного ведомства, уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), по ней можно угодить в тюрьму на срок от семи до 15 лет, а также получить крупный штраф.