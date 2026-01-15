16+
​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША
Фото: Центр культуры «Камертон» | Сургут / vk.com

17 января

Выставка «Зимняя сказка»

Место проведения: Детская художественная школа №1 им. Л. А. Горды, улица Энгельса, 7. Время: с 9:00 до 15:00.

В художественной школе Сургута действует выставка с произведениями учащихся, которая посвящена красотам зимы, праздничным событиям, и атмосфере холодного времени года. Картины написаны в разных техниках ‒ акварель, гуашь, пастель, графика и декоративные материалы.

Телефон для справок: 28-76-72. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

На литературной субботе участников ждет квест по эпическому произведению Гомера «Одиссея» (в изложении Николая Куна). После него состоится игра «Факт или вымысел», где гости встречи попробуют отличить правдивые высказывания о писателях и поэтах от мифов.

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Брошка-неваляшка»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 12:00.

Взрослых и юных горожан приглашают на творческий мастер-класс, где каждый сможет создать брошку в виде неваляшки. Участники слепят поделку из самозатвердевающей глины, а после распишут ее красками.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 400 рублей, взрослый ‒ 600 рублей. 6+

ALTERNATIVE ROCK FEST в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В этот вечер в Невесомости выступит молодой коллектив THE PRISM, который исполнит альт-рок материал группы Limp Bizkit, а также банда BLACKSPOT, которая представит программу из нескольких групп ‒ Jane Air, Linkin Park и других. А группа ONEAS продемонстрирует слушателям свой взгляд на звучание и содержание текстов этого жанра.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

18 января

Интерактивная экскурсия «Маленькая страна»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Сургутян всех возрастов приглашают на интерактивную экскурсию по выставке
«КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство». Участники мероприятия смогут полюбоваться куклами из текстиля, дерева, папье-маше и фарфора.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям от четырех до шести лет ‒ 50 рублей, детям от семи до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослым ‒ 200 рублей. 6+

Выставка «Клод Моне. Магия воды и света»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: с 10:00 до 18:00.

Дети и их родители могут увидеть выставку репродукций одного из основателей импрессионизма, французского художника Оскара Клода Моне. Главными сюжетами его картин являются свет и воздух, а главным принципом работы ‒ быстрое изображение увиденного состояния природы на пленэре. В экспозиции представлено 70 работ, каждая из которых сопровождается описанием сюжетов и историей создания.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.


Сегодня в 13:28
