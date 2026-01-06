Врачи из Сургута помогли пассажиру в самолете и прошли легендарный треккинг «Кольцо Аннапурны»

Сначала – срочный вызов на борту рейса, затем – тяжелый рюкзак и перевал на высоте 5 416 метров. Такой отпуск выбрали сургутские специалисты Окружного кардиологического диспансера.

Как рассказал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, анестезиологи-реаниматологи Окружного кардиологического диспансера Иван Волков и Алексей Захаров летели рейсом «Сургут – Дубай», когда экипаж обратился к пассажирам с просьбой о медицинской помощи. Одному из пожилых мужчин стало плохо – он потерял сознание. Врачи оперативно оценили состояние пассажира, оказали первую помощь, убедились, что угрозы жизни нет, и дали рекомендации экипажу. Самолет благополучно продолжил полет и приземлился в пункте назначения.

После прилета медики отправились в Непал, где прошли один из самых известных треккинговых маршрутов мира – «Кольцо Аннапурны». Вместе с группой они преодолели около 100 километров и покорили перевал Торонг-Ла на высоте 5 416 метров. По высоте он всего на 500 метров ниже вершины Килиманджаро.

Подробностями путешествия поделилась главный врач Окружного кардиологического диспансера, заслуженный врач России Ирина Урванцева. По ее словам, маршрут требовал серьезной физической подготовки: ежедневно участники проходили по 6-7 часов, постепенно набирая высоту и соблюдая правило «поднимайся выше – ночуй ниже». Ночевали в лоджах – непальских мини-гостиницах с необходимыми удобствами и Wi-Fi.

Рюкзаки врачей весили до 22 килограммов. Помимо стандартного туристического снаряжения, с собой был и «тревожный чемоданчик» с медикаментами, включая препараты на случай тяжелых проявлений горной болезни. Однако аптечка так и не понадобилась.

Накануне штурма перевала на высоте около 5 000 метров уровень насыщения крови кислородом у участников снижался до 78% при норме 95-98%. Несмотря на это, врачи чувствовали себя в порядке благодаря правильной акклиматизации и постоянному самоконтролю.

Главврач отмечает: не сойти с дистанции специалистам Кардиоцентра помогла не только сила духа, но и отличная подготовка: регулярный контроль за своим здоровьем.