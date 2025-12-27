16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y
​«Ни помыться, ни постирать»: жильцы многоэтажки в Сургуте жалуются на проблемы с водоснабжением

Жители северного жилого района Сургута несколько дней живут с грязной водой из крана

​«Ни помыться, ни постирать»: жильцы многоэтажки в Сургуте жалуются на проблемы с водоснабжением
Фото: Элла М.

В Сургуте, в доме по улице Семена Билецкого, 5, второй день проблемы с водоснабжением. По словам жительницы многоэтажки Эллы М., из кранов идет грязная вода, а на верхние этажи она вовсе не поступает. Об этом горожанка написала в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

«Перед Новым годом не хотелось бы остаться в таком положении: ни постирать, ни посуду помыть, ни искупаться. Воды не накупишь и не натаскаешь, тем более в такой мороз. Коммунальные платежи растут, а качество услуг становится все хуже», ‒ рассказала она.

Сургутянка также отметила, что представители Горводоканала и управляющей компании ссылаются друг на друга, но проблема до сих пор не решена.

В администрации Сургута сообщили, что специалисты «Горводоканала» совместно с управляющими компаниями провели обследование сетей и замеры давления холодного водоснабжения. По их данным, давление в зоне ответственности Горводоканала соответствует нормативам.

При этом, как пояснили в мэрии, нарушения выявлены в работе автоматики на повысительной станции, которую обслуживает УК «Возрождение».

«В адрес управляющей компании неоднократно направлялись уведомления о необходимости принятия незамедлительных мер. Горводоканал направил специалистов для помощи управляющей компании в решении проблемы», ‒ добавили в городской мэрии.


27 декабря в 10:35, просмотров: 831, комментариев: 0
Яндекс.Метрика