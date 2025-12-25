Медики Сургута сообщили о росте заболеваемости хламидиозом

В Сургуте за последние пять лет выросла заболеваемость хламидиозом – с 2020 года показатель увеличился на 24 процента. Об этом сообщила в своем докладе главный врач Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер Ирина Улитина.

По словам руководителя диспансера, увеличение числа выявленных случаев связано не с ухудшением эпидемиологической ситуации, а с тем, что жителей города стали чаще обследовать на наличие инфекции, а сами горожане начали ответственнее относиться к своему здоровью. В 2025 году в Сургуте провели более 5 600 исследований на хламидиоз, и количество тестирований продолжает расти.

При этом, за последние три года в городе отмечается снижение заболеваемости другими инфекциями, передающимися половым путем. Речь идет о сифилисе, гонорее, трихомониазе и генитальном герпесе среди пациентов венерологического приема.

«Положительные результаты, достигнутые в снижении заболеваемости среди лиц в возрасте от 18 до 29 лет, свидетельствуют о высокой эффективности реализуемых социальных программ. Эти программы включают в себя раннее выявление социально значимых заболеваний, работу врачей-дерматовенерологов с группами повышенного риска и проведение санитарно-просветительских мероприятий, таких как информационные кампании в образовательных учреждениях, трудовых коллективах и средства массовой информации», – добавила врач.