Спортивный кластер в 30А микрорайоне Сургута полностью готов к открытию

В Сургуте завершилось строительство нового спортивного кластера в 30А микрорайоне. В его составе — спортивный комплекс с универсальным игровым залом и Дворец боевых искусств общей площадью более 4 тыс. кв. м. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию выдано 23 декабря, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

Два смежных здания призваны разгрузить действующую спортивную инфраструктуру города и создать дополнительные возможности для занятий физкультурой и спортом для жителей близлежащих районов. В новых залах смогут тренироваться команды по игровым видам спорта и единоборствам, здесь также планируется проводить соревнования по танцам и художественной гимнастике.

Новый комплекс расположен в границах активно застраиваемого микрорайона, где концентрируется много молодых семей, что особенно актуально с точки зрения доступности секций и кружков «у дома».

В этот же день разрешения на ввод в эксплуатацию получили еще два социальных объекта в Югре. В Сургутском районе завершено строительство туристическо-музейного комплекса «Барсова Гора» площадью 1 631 кв. м. Он станет базой для научно-исследовательской работы и экскурсионных программ, а также точкой притяжения туристов, посещающих урочище и тропу «ЧелоВечность».

В Березово готов к работе спортивный зал имени Руслана Проводникова площадью 1 021 кв. м. В двухэтажном здании размещены залы для борьбы и бокса, тренажерный зал, раздевалки, сауна и медицинский кабинет.

Все четыре объекта прошли итоговые проверки и признаны соответствующими проектной документации.