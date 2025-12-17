​В Сургуте организовали подвоз школьников из 35А микрорайона до городских школ

Для детей, проживающих в 35А микрорайоне Сургута, обеспечена организованная доставка в образовательные учреждения города. Застройщик территории, компания «Брусника», запустил три специальных маршрута школьных автобусов. Транспорт вышел на линию 16 декабря и будет работать до появления в квартале собственной образовательной инфраструктуры.

Перевозка организована по заявительному принципу: по обращениям родителей составлены списки школьников, проживающих в микрорайоне. Автобусы доставляют детей 1-5 классов в четыре учебные организации: начальную школу № 30, лицей № 1, школу № 6 и школу № 46.

Перевозчик имеет лицензию на осуществление организованной перевозки детей. На каждом маршруте предусмотрен сопровождающий с педагогическим образованием и соответствующим опытом работы, что повышает безопасность и дисциплину во время поездок.

Параллельно застройщик ведёт работу над проектированием школьного здания в самом 35А микрорайоне. Планируется, что проект пройдет государственную экспертизу до марта 2026 года. После этого объект будет включен в госпрограмму, а правительство Югры определит механизмы его строительства. Организация подвоза школьников призвана обеспечить доступность образования для семей, уже проживающих в новом квартале, на переходный период до ввода собственной школы.