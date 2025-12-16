Перед администрацией Сургута временно убрали новогоднюю елку

Жители Сургута заметили ‒ с площади Советов исчезла новогодняя елка. Фотографией с редакцией siapress.ru поделилась местная жительница Вера К.

«В начале декабря елка была, сейчас на ее месте только ледовые фигурки. А елка то где?» ‒ интересуется горожанка.

В администрации Сургута корреспонденту siapress.ru пояснили, что ель демонтировали после дополнительного обследования конструкции. Его провели перед началом монтажа новогодних игрушек.

«Была обнаружена неисправность конструкции ели. Сегодня приступили к монтажу новой 14-метровой ели», ‒ указали в сообщении.

Когда именно новая елка появится на площади, не уточняется.