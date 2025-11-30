За неделю в больницы Сургута обратились около восьми тысяч человек

В Сургуте зафиксировали значительный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Только за последнюю неделю за медицинской помощью обратились около 8 тысяч человек. Более 60% заболевших – дети. Об этом стало известно на брифинге окружного управления Роспотребнадзора, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

По словам заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Югре в Сургуте и Сургутском районе Елены Пинжениной, наибольший вклад в статистику вносят школьники.

«Доминирующую часть заболевших составляют дети – около 60%. Возрастная градация следующая: школьники от 7 до 14 лет – 40%, дети от 3 до 6 лет – 28%, до 2 лет – 17%», – подчеркнула она.

Как отметили в ведомстве, медицинские учреждения работают в усиленном режиме, при этом лабораторная диагностика проводится своевременно и в полном объеме. В результате обследований у 90% заболевших детей подтвержден диагноз «грипп».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что рост заболеваемости носит сезонный характер, однако требует строгого соблюдения санитарных правил. Одной из самых действенных мер специалисты называют разобщение детей в организованных коллективах.

«Нельзя забывать и о неспецифической профилактике: при посещении общественных мест необходимо носить медицинскую маску, соблюдать гигиену рук, использовать кожные антисептики», – добавила Елена Пинженина.

Эпидемиологи напоминают, что дистанционное обучение – это не повод для посещения торговых центров, кинотеатров и других мест массового пребывания людей. Детям рекомендуется находиться дома или гулять на свежем воздухе при благоприятной погоде.

Кроме того, взрослым настоятельно советуют не выходить на работу при первых симптомах болезни и не водить заболевших детей в дошкольные учреждения, чтобы не провоцировать дальнейшее распространение инфекции.

«Требуется реализация комплекса противоэпидемических мероприятий для уменьшения роста заболеваемости. Ситуация контролируется, и мы рассчитываем на ее снижение благодаря введенным мерам», – резюмировала замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора.

Напоминаем, что с 28 ноября все школы Сургута переведены на карантин для учащихся с 1 по 8 классы. Ограничения будут действовать по 5 декабря включительно.