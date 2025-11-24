Сургут стал одним из избирательных участков для парламентских выборов в Кыргызстане

Администрация Сургута информирует о возможности участия в досрочных выборах в парламент Кыргызской Республики.

В рамках международного сотрудничества и оказания содействия со стороны Российской Федерации Кыргызской Республике граждане Кыргызстана, проживающие на территории Югры, смогут проголосовать на досрочных выборах в Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызской Республики.

В голосовании могут принять участие граждане, достигшие 18-ти лет, имеющие регистрацию на территории Кыргызской Республики и биометрическую регистрацию.

Голосование состоится 30 ноября с 8:00 до 20:00 по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, 11/5 (офис Канцелярии Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Сургуте).