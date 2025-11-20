Мемориальную доску в пямять об архитекторе Викторе Унжакове откроют в Сургуте

21 ноября 2025 года в 11:00 в Сургуте состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски главному архитектору города с 1989 по 2000 год, заслуженному архитектору России и Югры Виктору Унжакову. Доску установили на фасаде здания по адресу: ул. Энергетиков, д. 20, где с 1975 по 2017 год располагался институт ЛенЗНИИЭП, в котором архитектор работал с 1975 по 1989 год, сообщает администрация города.

Виктор Иванович Унжаков родился 6 июня 1939 года в Копейске Челябинской области. В 1967 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «архитектура», после чего начал трудовую деятельность. До 1975 года работал главным архитектором проектов института «Башкиргражданпроект» в Уфе.

В Сургут Виктор Иванович приехал в 1975 году, заняв должность главного архитектора филиала ЛенЗНИИЭП (с 1985 года – ЗапСибЗНИИЭП), которую занимал до 1989 года. Затем до 2000 года был начальником управления архитектуры и градостроительства Сургутского горисполкома и главным архитектором города. В последующие годы возглавлял и работал в архитектурных подразделениях коммерческих организаций, в том числе в ООО «ДАНЬЯН СПб» и ООО «Запсибинтерстрой».

Будучи главным архитектором Сургута, Унжаков работал над созданием и реализацией генерального плана развития города. Одной из ключевых задач стало формирование единой архитектурной застройки: к тому времени Сургут представлял собой совокупность разрозненных микрорайонов, которые проектировали разные архитекторы. Со временем эти территории удалось объединить в цельную городскую структуру. Архитектор решал важные градостроительные задачи, занимался реконструкцией жилой среды, участвовал в создании памятников «Воинам-интернационалистам» и «Основателям города Сургута», стоял у истоков сургутского отделения Союза архитекторов России и стал его первым председателем.

22 сентября 2018 года архитектора не стало. Мемориальная доска призвана увековечить его вклад в развитие Сургута и формирование облика современного города.