В Сургуте дорожные службы работают круглосуточно, чтобы устранить гололед

В Сургуте дорожные службы усилили работу из-за гололеда и перехода к плюсовым температурам. По данным администрации города, специалисты круглосуточно отводят воду с проезжей части и тротуаров, обрабатывают покрытия пескосоляной смесью и специальными реагентами. Приоритет отдан наиболее загруженным пешеходным зонам и территориям у социальных учреждений.

«В субботу и воскресенье подрядчики проводили работу по предотвращению гололеда – занимались очисткой дождеприемников и отводом воды с проезжей части. А когда вода замерзла и возникла скользкость, у подрядчиков по условиям контракта было 12 часов по обработке тротуаров и 5 часов – на обработку дорог», – рассказал начальник отдела организации и контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «ДДТ и ЖКК» Сургута Олег Каталов.

За сутки использовано около 200 кубометров пескосоляной смеси. Подрядные организации работают в постоянном режиме, включая выходные дни, и оперативно реагируют на обращения жителей, устраняя выявленные замечания на местах.

Параллельно продолжается уборка и вывоз снега. За последние сутки на линии работали 194 единицы техники, вывезено свыше 4 тыс. кубометров снежных масс. В мэрии подчеркивают, что все службы готовы к температурным колебаниям и будут поддерживать усиленный регламент до полного устранения последствий непогоды.