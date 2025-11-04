Власти Сургута контролируют расследование инцидента с избиением школьника

Драка во дворе дома возле ТЦ «Аура», где подросток получил травмы в результате нападения, находится на контроле властей Сургута. Об этом сообщили в мэрии города.

«30.10.2025 провели заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием администрации 20-й школы. После завершения каникул в школах города запланированы совместные с УМВД мероприятия. Администрация города в полной мере содействует правоохранительным органам с целью привлечения виновных к ответственности по закону», – указали в сообщении.

По словам представителей мэрии, пострадавший подросток находится под наблюдением врачей, специалисты города находятся на связи с медицинским учреждением и матерью мальчика.

Ранее прокуратура Сургута сообщила о проведении проверки после появления в социальных сетях сообщений о противоправных действиях несовершеннолетних. По данным надзорного ведомства, также на контроле находится расследование инцидента возле ТЦ «Аура», где пострадал подросток.