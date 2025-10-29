Сургутяне отметят День народного единства концертом, фестивалем и «Ночью искусств»

Особое внимание уделено детям и школьникам. 7 ноября в Сургуте пройдет фестиваль «В единстве сила России», где ученики представят национальные костюмы, блюда и творческие выступления.

Не останутся в стороне и городские библиотеки: там пройдут квизы, литературные встречи и познавательные часы, посвященные истории праздника.

Сургутян также приглашают на спортивные соревнования − открытые первенства по фигурному катанию, борьбе, баскетболу и ушу. Для всех желающих 1 ноября проведут массовую зарядку на лыжной базе в 43-м микрорайоне.

В культурных учреждениях города пройдут тематические концерты и спектакли. Так, в Центре культуры и досуга «Камертон» 29 октября состоится концерт-посвящение «С чего начинается Родина», а 4 ноября театр актера и кукол «Петрушка» покажет спектакль «Легенда о черном лисенке».

В начале ноября сургутян также ждет «Ночь искусств». Она охватит сразу восемь городских площадок: Сургутский художественный музей, краеведческий музей, галерея современного искусства «Стерх», историко-культурный центр «Старый Сургут», культурный центр «Порт» и мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Гостей ждут лекции, мастер-классы, интерактивные зоны, экскурсии, концерты и театрализованные программы.

Главное праздничное мероприятие состоится 1 ноября в 16:00 в большом зале Сургутской филармонии. Здесь пройдет торжественный вечер с участием лучших творческих коллективов города. Количество пригласительных билетов ограничено, получить их можно в кассе филармонии на улице Энгельса, 18.

В Сургуте с 29 октября по 14 ноября пройдут десятки мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. В программе − концерты, спектакли, спортивные первенства и Всероссийская акция «Ночь искусств», сообщили в администрации города.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

