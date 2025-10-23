​Кавалер ордена Мужества стал помощником депутата думы Югры Дмитрия Аксенова

Сегодня Руслан Вахитов активно занимается патриотическим воспитанием югорской молодёжи, участвует в встречах со школьниками и студентами. В Думе Югры отметили, что приход таких людей в ряды помощников депутатов — важный шаг в развитии ветеранского движения региона и укреплении патриотической повестки.

С началом специальной военной операции в 2022 году он вновь отправился добровольцем на передовую. После возвращения в Югру стал участником регионального проекта «Герои Югры», направленного на поддержку ветеранов и их вовлечение в патриотическую работу с молодёжью. Его наставником в проекте является директор департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов .

Руслан Вахитов, позывной «Ваха», служил в 15-м отдельном отряде специального назначения «Вятич», который относится к элитным подразделениям Вооружённых Сил России. В 2001–2003 годах выполнял боевые задачи в Чеченской Республике. После демобилизации проживал на Южном Урале, где работал в Центре допризывной подготовки и занимался вопросами экономической безопасности.

В Югре к работе в региональном парламенте приступил участник проекта «Герои Югры» Руслан Вахитов — кавалер ордена Мужества, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и участник специальной военной операции. Он стал помощником депутата Думы Югры Дмитрия Аксенова . Накануне Дмитрий Аксенов лично вручил новому сотруднику удостоверение, сообщает ugra-news.ru.

