В Сургуте завершается благоустройство возже ЖК «Уютный-2»

В Сургуте продолжаются активные работы по благоустройству территории жилого комплекса «Уютный-2» на улице Билецкого, дом 5/1. Этот объект долгое время числился в числе долгостроев и стал последним домом из федерального Единого реестра проблемных объектов долевого строительства на территории округа, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

Как сообщил заместитель губернатора округа Азат Ислаев, несмотря на сложности с подрядчиками и затянувшиеся сроки, ввести дом в эксплуатацию планируется до конца 2025 года, чтобы начать выдачу ключей и заселение дольщиков. «Сегодня подрядчик опытный, понимает, что и как делать. Мы рассчитываем, что в этом году с этим объектом справимся», — подчеркнул Азат Ислаев в интервью телеканалу «Югра».

Работы на объекте выполняются при участии специалистов госкомпании «Северавтодор». На сегодняшний день восстановлен слой дорожного покрытия, во дворе обустроены проезды и парковочные места; завершается отделка входных групп, установлены лестницы и пандусы; оборудована баскетбольная площадка и готовится игровая зона для детей; ведётся озеленение территории, укладываются тротуары, высаживаются кустарники.

Процесс благоустройства проходит в постоянном взаимодействии с дольщиками, которые регулярно посещают строительную площадку, контролируют ход работ и обсуждают с подрядчиками вопросы завершения объекта.

Власти Югры отмечают, что завершение строительства «Уютного-2» станет финальной точкой многолетней программы по решению проблемы обманутых дольщиков в регионе. После ввода комплекса в эксплуатацию все участники долевого строительства в округе смогут получить своё жильё, а Югра полностью выйдет из федерального реестра проблемных домов.