Пловчиха из Сургута выиграла все заплывы на III Играх стран СНГ в Азербайджане

Воспитанница спортивной школы «Олимп» Анастасия Кобзарь из Сургута стала одной из главных героинь III Игр стран СНГ, которые проходят в Азербайджане. Она выиграла золото во всех заявленных дисциплинах, и стала единственной участницей сборной России с таким результатом, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Сургутянка победила на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине, а также в эстафетах: 4×100 и 4×200 метров вольным стилем, 4×100 метров в комплексном плавании и смешанной комбинированной эстафете.

В соревнованиях участвовали атлеты из 13 государств. В состав российской команды вошли 13 спортсменов из 12 регионов страны, и именно сургутянка Анастасия Кобзарь принесла сборной максимальное количество наград.