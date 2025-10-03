16+
Максим Слепов обсудил с сургутскими единороссами патриотическую значимость спортивных побед

В Сургуте обсудили развитие патриотизма через спорт

Глава Сургута Максим Слепов обсудил с секретарями первичных отделений партии «Единая Россия» роль спорта в формировании патриотизма. Встреча прошла в традиционном формате регулярного общения с активом местного отделения.

По словам градоначальника, спорт является универсальным языком патриотизма. «Когда на церемонии награждения играет гимн страны, поднимается государственный флаг — возникает чувство гордости и патриотизма за достижения спортсменов своей страны», — отметил он. Максим Слепов подчеркнул, что занятия спортом учат честно побеждать, достойно принимать поражения, воспитывают собранность, ответственность и умение работать в коллективе.

Своим опытом с партийцами поделился руководитель региональной общественной организации «Клуб единоборств „Югра“», чемпион России, Европы и мира по восточному боевому единоборству Илья Гриненко. Он рассказал о подготовке спортсменов и о том, как его воспитанники, добиваясь успехов в муай-май, прославляют Сургут на международных соревнованиях.

«Уверен, что спорт воспитывает настоящих патриотов», — подчеркнул Максим Слепов.


03 октября в 17:58, просмотров: 1085, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
03 октября в 19:16
А тем временем 2 октября ХК «Югра» на домашнем льду разгромила ХК «Металлург» (Новокузнецк) 5:0. Победа ! С победой ХК «Югру» поздравил Губернатор Югры Руслан Кухарук. На матче присутствовало 3118 зрителей из 5500 возможных. Плохо! ХК «Металлург» (Новокузнецк) топовый клуб и лидер чемпионата ВХЛ. Должен быть аншлаг!

