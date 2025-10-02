​В Сургуте более 180 педагогов получили награды к профессиональному празднику

В Сургуте чествовали воспитателей и учителей, которым в преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников, а также Дня учителя вручили более 180 наград. Среди них — знаки отличия, почётные звания и грамоты Министерства просвещения РФ, а также региональные и городские награды. Чествование педагогов происходило в течение двух дней в Дворце торжеств.

Глава города Максим Слепов подчеркнул особую значимость труда педагогов, отметив, что именно им родители доверяют самое ценное — своих детей. По его словам, работа воспитателей и учителей требует не только профессионализма, но и душевной щедрости, любви, мудрости и терпения.

«Уверен, благодаря педагогам мы откроем и разовьём таланты ещё многих юных сургутян на благо Сургута, Югры и России», — отметил градоначальник.

Директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина подчеркнула, что в эти дни город чествует заслуженных педагогов, но в то же время школы и детские сады наполняются новыми кадрами: «Мы стремимся привлекать молодых специалистов, в этом году в нашу систему образования прибыло 129 человек, окончивших педагогические направления в СурГУ и СурГПУ. Огромная благодарность нашим новоприбывшим педагогам и стажерам за начало их работы».

Традиционные торжественные мероприятия стали возможностью выразить признательность педагогическим работникам города, чей труд является основой развития образования и воспитания подрастающего поколения.