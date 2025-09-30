16+
​Сургут налаживает деловые контакты с Алтайским краем

В Сургуте с деловым визитом побывала делегация Алтайского края

​Сургут налаживает деловые контакты с Алтайским краем
Фото администрации Сургута

В Сургут с официальным визитом побывала делегация Алтайского края, приуроченная к юбилейной выставке «Сургут. Нефть и газ – 2025». Алтайские предприятия представили на площадке свои разработки и продукцию в сфере энергомашиностроения, нефтегазового оборудования, строительства и лёгкой промышленности. В рамках визита также прошла официальная встреча с представителями города, где обсуждались перспективы расширения делового сотрудничества.

Глава Сургута Максим Слепов отметил, что сотрудничество с Алтайским краем имеет давнюю историю: сургутяне традиционно выезжают на отдых и оздоровление на курорты Алтая, в торговых сетях города широко представлена сельскохозяйственная продукция региона. «С интересом изучили предложения предприятий края промышленному сектору и коммунальной сфере Сургута, рассказали о возможностях нашего города для инвесторов. Потенциал для развития деловых отношений хороший. Сургут открыт для новых экономических связей с Алтайским краем и другими регионами России», – подчеркнул градоначальник.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин подтвердил заинтересованность в укреплении связей. По его словам, Алтайский край традиционно поставляет в Сургут продукты питания и услуги санаторно-курортного оздоровления, а теперь представляет и продукцию промышленного производства. «Мы видим точки взаимодействия в энергетическом машиностроении, котельном оборудовании, которое используется на предприятиях города. Готовы поставлять новое оборудование, рассчитанное на десятилетия эксплуатации. При этом сургутские предприятия также могут расширять поставки в Алтайский край, и мы с удовольствием готовы их приобретать», – отметил Алексей Ерохин.

Заместитель главы Сургута Артём Кириленко сообщил, что на выставке делегация Алтайского края представила широкий ассортимент продукции – от промышленного оборудования и спецодежды до тентовых конструкций. «Интерес возможен со стороны городских тепловых сетей, крупных градостроительных организаций, включая Сургутнефтегаз. На выставке состоялись переговоры с представителями всех компаний, которые были в делегации, подробно обсуждались тендерные процедуры и механизмы возможного взаимодействия», – рассказал он.

По итогам переговоров стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. В ближайшее время планируется проработка конкретных направлений взаимодействия и заключение новых взаимовыгодных контрактов.


30 сентября в 09:19, просмотров: 728, комментариев: 0
