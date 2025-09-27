Более 1,6 млрд рублей направили в Сургуте на ремонт улиц, внутриквартальных проездов и ликвидацию колейности

Сургут выходит на финишную прямую дорожной кампании 2025 года. Уже выполнено около 70% запланированных работ, рассказали в городской администрации.

На ремонт автомобильных дорог в этом году выделено рекордное финансирование – более 1 млрд 680 млн рублей. Средства направлены на обновление 38 объектов, в том числе пяти – в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также на ликвидацию колейности.

Всего в 2025 году в Сургуте ремонтируют 15 участков дорог, 13 внутриквартальных проездов, 10 тротуаров и ликвидируют колейность на общей площади более 54 тыс. кв. метров. Работы полностью завершены или готовятся к сдаче уже на 27 объектах.

Ремонт продолжается на улицах Мелик-Карамова, Югорской, Аэрофлотской, Профсоюзов, Островского и Югорском тракте. Успешно завершены работы на улицах Бахилова, Замятинская, Дальняя, Геодезистов и на участке Тюменского тракта напротив торгового центра.

На проспекте Ленина от Дзержинского до Декабристов готовность составляет около 96%. На втором участке проспекта – от Дзержинского до Майской – работы продолжаются, хотя ремонт изначально был рассчитан на два года. Подрядчик намерен закончить весь объем уже в этом сезоне.

Среди ключевых объектов – новый тротуар по проспекту Мира от улицы Маяковского до перекрестка с 30 лет Победы. Его протяженность составит 580 метров, а озеленение и восстановление газонов планируют завершить до конца октября.

Работы по ликвидации колейности подходят к финалу, общая готовность – 76%. В мэрии заверили, что все запланированные объекты будут выполнены до конца сезона.