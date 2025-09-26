16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6069   EUR  98,1542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В России стартовала акция «Храня традиции предков»

Школьники Сургута смогут рассказать о культуре коренных народов в формате эссе, видео и презентаций

​В России стартовала акция «Храня традиции предков»
Фото предоставила администрация Сургута

Сегодня стартует всероссийская акция «Храня традиции предков». Она организована в рамках проекта «Культура для школьников» и Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России, рассказали в администрации Сургута.

«Сегодня как никогда важны сохранение, развитие и популяризация самобытной культуры коренных малочисленных народов нашей страны. Наша новая акция направлена на знакомство подрастающего поколения с их уникальной культурой. Участниками станут школьники, которым предлагается погрузиться в изучение традиций и истории малочисленных народов и рассказать об этом в творческой форме», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра культуры Жанна Алексеева.

Конкурс пройдет в трех номинациях:

«Живое наследие» − школьники расскажут о том, что они уже знают о традициях;

«Наследники мудрости» − специальная номинация для детей из числа коренных малочисленных народов, где они представят свою культуру;

«Шаги навстречу культуре» − участникам предстоит рассуждать о роли культурного наследия в жизни страны и способах его сохранения.

Работы можно представить в формате эссе, видеоролика или презентации. Подать заявку школьники смогут через портал «Культурадляшкольников.РФ» до 4 ноября, в День народного единства.

Победителей − 100 лучших авторов − определит экспертная комиссия. Их работы будут опубликованы в ноябре на портале.

Акция проходит при поддержке Минкультуры России, Минпросвещения России, Центра культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российского фонда культуры. Организаторы подчеркивают, что цель проекта − сплотить молодое поколение, заинтересовать его уникальным этнокультурным наследием страны и помочь талантливым школьникам раскрыть свой потенциал.

Акция связана и с первым Всероссийским культурным форумом коренных малочисленных народов России. Он пройдет с сентября по ноябрь в четырех городах: Анадыре, Красноярске, Петрозаводске и Тюмени. Форум соберет специалистов в области культуры и искусства, коллективы народного творчества и общественные организации коренных народов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:33, просмотров: 182, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 1151
  2. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 964
  3. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 466
  4. ​У ТЦ «Ярославна» в Сургуте столкнулись четыре машины: пострадал пешеход 420
  5. ​В Сургуте стартует XIII Международный фестиваль искусств «60 параллель» 361
  6. ​Сургутяне отправили на СВО более 370 тонн гуманитарной помощи с начала 2025 года 337
  7. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 332
  8. Бывший политик Югры Олег Чемезов покинул пост вице-губернатора Свердловской области 322
  9. ​Вышла из машины − и та вспыхнула: в Сургуте загорелась припаркованная иномарка 319
  10. Югра выстраивает деловое партнерство с Ферганской областью Узбекистана 288
  1. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 2696
  2. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2369
  3. ​Поезда Сургут-Москва и Сургут-Екатеринбург оснастят новыми вагонами 2310
  4. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2272
  5. ​В Сургутском районе открыли большой веревочный парк 2210
  6. ​Комедия с интригой 2204
  7. За полтора года СПОПАТ сильно прибавил в качестве работы, но это была не реформа, а хоть какое-то приведение предприятия в бухгалтерский порядок 2000
  8. Мобильный комплекс «Дозор» с начала года выписал более 1,3 тысячи штрафов на 1,6 млн рублей 1885
  9. ​В Югре арестовали тренера за непристойную переписку с воспитанницей 1679
  10. ​В Москве завершился международный конкурс «Интервидение». Победу одержал Вьетнам 1647
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 7916
  2. ​Опасные интернет-тренды 7009
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 6948
  4. Честная пятидневка 6284
  5. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 5860
  6. ​Дикая Бара 5415
  7. С шашкой – за парту 4996
  8. ​Радость победы и горечь потерь 4903
  9. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 4735
  10. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 3970

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика