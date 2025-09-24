16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
Стартовала юбилейная выставка «Сургут. Нефть и Газ»

В Сургуте в 30-й раз проходит отраслевая выставка нефтяников и газовиков

Стартовала юбилейная выставка «Сургут. Нефть и Газ»
Фото администрации Сургута

В Сургуте открылся масштабный отраслевой форум – 30-я юбилейная Международная специализированная технологическая выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2025». Мероприятие, традиционно проходящее в СОК «Энергетик», стало ключевой площадкой для демонстрации достижений нефтегазового комплекса России и зарубежья, а также точкой притяжения экспертов, бизнес-сообщества и молодежи.

В этом году участие принимают более 150 компаний, среди которых крупнейшие нефтегазодобывающие и нефтесервисные предприятия, производители специализированного оборудования и технологий. Представлены новейшие разработки в сфере импортозамещения, инновации, повышающие эффективность добычи и переработки углеводородов, а также современные решения для экологии и безопасности.

На протяжении двух дней будут проходить панельные дискуссии с участием ведущих экспертов, демонстрации передовых технологий и оборудования. Отдельным блоком предусмотрен «молодежный день», в рамках которого студенты и начинающие специалисты смогут познакомиться с карьерными возможностями отрасли, посетить профориентационные мероприятия и образовательные семинары.

Заместитель главы Сургута Артем Кириленко отметил, что выставка уже много лет является важным событием не только для города, но и для всей Югры:
«Как всегда, участников очень много, поэтому ожидания самые благоприятные. Результатом подобных выставок становятся новые деловые соглашения, контракты между компаниями. При обходе экспозиции видно, что интерес к представленной продукции очень высокий, особенно учитывая, что в основном это разработки российского производства. Поэтому уверен, что результаты будут положительными».

Артем Кириленко подчеркнул, что выставка ценна не только как витрина технологий и продукции, но и как образовательная площадка: «Это и профориентационные семинары для молодежи, и возможность для студентов увидеть, как развивается отрасль. Город за 60 лет вырос благодаря нефтегазовому комплексу с двенадцатитысячного рабочего поселка до крупнейшего города округа. Очень рад, что Сургут продолжает оставаться экономическим и производственным центром Югры».

Организатором выставки выступает АО «Окружной выставочный центр „Югорские контракты“» при поддержке Правительства Югры, ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз Сургут», администрации города и района, а также Союза Торгово-промышленной палаты округа.


