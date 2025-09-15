В Сургуте более 22 тысяч горожан прошли диспансеризацию в 2025 году

В Сургуте продолжается активная работа по раннему выявлению хронических заболеваний. С начала года 22 701 житель города прошёл первый этап диспансеризации в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2».
По итогам проведённых медицинских осмотров врачи выявили:
- 685 случаев болезней системы кровообращения,
- 104 случая сахарного диабета,
- 28 случаев злокачественных новообразований.
Эти данные подтверждают важность регулярного прохождения диспансеризации, которая позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно назначать лечение.
В поликлинике активно работают «Школы здоровья» для пациентов с гипертонией, сахарным диабетом, избыточным весом, и для тех, кто планирует отказаться от курения или стремится к активному долголетию.
Такие программы помогают сургутянам не только получать медицинскую помощь, но и формировать здоровые привычки.