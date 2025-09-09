Участок напротив мечети на Никольской в Сургуте наконец-то отремонтируют

В Сургуте почти год оставался перекрытым участок дороги на улице Никольской напротив мечети. С 5 сентября текущего года там начался ремонт канализационного коллектора «Горводоканала». Работы планируется завершить в октябре, рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе администрации города.

«По улице Никольской проходит канализационный коллектор СГМУП «Горводоканал». Подрядная организация ООО «ГИС» планирует приступить к работам с 05.09.2025. Срок завершения работ – октябрь 2025 года. Запланирована герметизация канализационного колодца главного канализационного коллектора, идущего к головной канализационной насосной станции-1 полимерным материалом», – указали в сообщении.

В мэрии также уточнили, что затяжных проблем с ремонтом не было. Осенью 2024 года на этом участке выполнялся капитальный ремонт дорожного полотна, из-за чего он был перекрыт. Работы по герметизации коллектора начнутся в соответствии со сроками.