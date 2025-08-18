Капремонт ливневки в центральном районе Сургута начнется в 2026 году

В 2026 году в Сургуте проведут капремонт ливневки на участке от проспекта Ленина до улицы Майской. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали в Департаменте городского хозяйства администрации Сургута.

«На участке от проспекта Ленина до улицы Майской в 2026 году запланировано проведение капитального ремонта ливневого коллектора с целью улучшения дренажной системы и предотвращения затоплений в будущем», ‒ указал источник.

Также в Сургуте есть еще несколько участков, где сильнее всего затруднен отвод дождевых и талых вод, среди них: район железнодорожного вокзала, улицы Семена Билецкого и Крылова.

Как добавили в ведомстве, отдельной программы по комплексной модернизации всей ливневой сети в городе пока нет. Но в администрации отмечают: поддержание и ремонт системы выполняются регулярно, на это выделяются средства из городского бюджета.