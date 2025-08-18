Пожилой житель Сургутского района погиб после наезда авто

Вчера, 17 августа, в поселке Белый Яр Сургутского района произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, около 16:37 30-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и наехал на 74-летнего мужчину, сообщает ГАИ Югры.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось ‒ позже он скончался.

Всего за прошедшие выходные в Югре зарегистрировали восемь ДТП, в которых один человек погиб и девять получили травмы, в том числе два ребенка.