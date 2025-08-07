В Сургуте торжественно открыли памятник Строителям

Сегодня, 7 августа, в Сургуте состоялось торжественное открытие памятника Строителям. Монумент установлен в сквере Строителей, на месте бывшего Дома культуры, и посвящен людям, благодаря которым Сургут стал одним из крупнейших и благоустроенных городов России.

Проект был полностью реализован за счет внебюджетных средств. Всю спонсорскую нагрузку взяла на себя группа компаний «Сибпромстрой», а именно соучредители Владимир Кожаев и Николай Сторожук, а также глава дружественного компании ООО «СГС-Югра» Леонид Соболев и гендиректор ООО «Сибпромстрой-Югории» Андрей Сурлевич (возглавлял компанию до июня 2025 года).

«Это долголетняя мечта нашего профессионального сообщества, которая, наконец, реализована. Мы хотели, чтобы в городе появился памятник, достойно отражающий значимость труда строителей. Благодаря идее, поддержке главы города Максима Слепова и таланту скульптора Алексея Тютнева, у Сургута теперь есть свой уникальный символ созидания», – отметил соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

Монумент изображает двух Атлантов, держащих в руках образ города Сургута. Он выполнен в сдержанном и монументальном стиле, отражающем архитектурную идентичность Сургута ‒ прямую, честную, без лишнего пафоса. Композиция передает уважение к людям, которые создают жилые дома, социальные объекты, транспортную и инженерную инфраструктуру.

«Это не только скульптура, это послание будущим поколениям. Сегодня мы открываем этот памятник в год 60-летия со дня присвоения Сургуту статуса города. Мы называем это второй день рождения. Сюда приехали нефтяники, газовики, энергетики и, конечно, строители ‒ не просто работать, а жить. Благодаря их труду Сургут стал тем, чем он является сегодня», ‒ подчеркнул глава Сургута Максим Слепов.

Почетной гостьей церемонии стала ветеран строительной отрасли Вера Панасевич, которая прибыла в Сургут в 1966 году и принимала участие в строительстве школы, жилых кварталов и ГРЭС-2.

«Теперь у нас есть место, где можно по-настоящему отметить День строителя. Это очень волнительно ‒ видеть, как твой труд увековечен», – поделилась она.

На торжественном открытии памятника также присутствовал губернатор Югры Руслан Кухарук. В своем выступлении он отметил значимость памятника как символа связи поколений и подчеркнул: «Строители ‒ это те, кто создал основу всей нашей югорской инфраструктуры. Сегодняшнее открытие ‒ это акт благодарности ветеранам и доверия молодым специалистам, которые продолжают развивать регион».

Монумент стал не только точкой притяжения для жителей района Строитель, но и еще одним вкладом «Сибпромстроя» в формирование городской среды. Как и в своей основной деятельности ‒ в сфере жилищного и социального строительства ‒ компания продолжает следовать принципу: создавать не квадратные метры, а пространство для жизни.