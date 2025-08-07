​В Сургуте обновят 57 образовательных учреждений до начала учебного года

В Сургуте продолжается масштабная кампания по ремонту и модернизации образовательной инфраструктуры. До конца лета в городе планируется обновить 57 объектов, среди которых 29 школ, 26 детских садов и два учреждения дополнительного образования.

Один из ключевых объектов — детский сад №26 «Золотая рыбка», где полным ходом идет ремонт пищеблоков и музыкального зала. По словам директора МКУ «ДЭАЗиИС» Андрея Цапа, на данный момент завершено около 75% работ: покрашены стены и потолки, заменена напольная плитка и линолеум, модернизированы сантехнические узлы. В ближайшие недели предстоит установка новой вентиляции, замена осветительных приборов и дверей. Сдать объект подрядчик должен до конца августа.

В рамках летней ремонтной кампании также выполняются работы:

по обновлению наружных инженерных сетей в школах №1 и №20;

по организации пропускных пунктов возле школ №32 и №44;

по капитальному ремонту кровли здания «Технополис»;

по переоборудованию входных зон в школах №5, 15, 22, 26, 29 и лицее №3;

по завершению реконструкции школы №8.

Кроме того, в ряде учреждений проводится текущий ремонт внутренних помещений, монтаж вентиляции, установка современных пунктов охраны, улучшение санитарно-гигиенического оснащения, а также ремонт контейнерных площадок.