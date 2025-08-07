В 40 микрорайоне Сургута создадут безопасный маршрут к школе и детсаду

В Сургуте появится новое общественное пространство между школой №9 и детским садом «Сибирячок» в 40 микрорайоне. На участке создадут удобную и безопасную пешеходную зону с дорожками, лавочками, урнами, видеонаблюдением и пешеходным переходом. Проект благоустройства предложили жители в рамках инициативного бюджетирования, сообщает администрация города.

Инициатива под названием «Безопасный путь к школе и детскому саду» собрала около 500 подписей. Сейчас заключен муниципальный контракт на проектирование, которое начнется уже в этом году.

«Заключили муниципальный контракт на проектирование, который также будет предусматривать отвод ливневых стоков. Сейчас тротуар находится в низине, что приводит к скоплению воды при дожде и таянии снега. Основная задача ‒ поднять уровень дорожки и обеспечить комфортный доступ к социальным объектам. В этом году проведем проектно-изыскательские работы, в следующем проект будет реализован», ‒ отметил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Особенностью проекта стало активное участие жителей: десять волонтеров помогут с уборкой территории и вручат детям светоотражатели для безопасности в тёмное время суток. Проект будет реализован в 2026 году.

«Это уже четвертый проект, который мы вносили на рассмотрение и все они поддержаны. Так, в соседнем микрорайоне 39 появится скейтпарк, футбольная и баскетбольная площадки, а также удобный тротуар и дополнительное освещение», – подчеркнул инициатор проекта, председатель ТОС «Александрия» Тамерлан Юсупов.

Проект представят на региональный конкурс инициативного бюджетирования. Победа позволит привлечь из окружного бюджета до 70% от стоимости работ.