В Сургуте обсуждают возможность изменения процента жилой застройки

В Сургуте могут изменить норматив процента жилой застройки – сейчас идут обсуждения среди горожан. На данный момент для этих целей разрешено использовать 15 процентов территории, но после поправок этот показатель увеличится втрое.

«В первую очередь это связано с вопросом комплексного освоения территории микрорайонов, где размещено в том числе аварийное, ветхое жилье, где возможна реализация в том числе объектов образования, с помощью комплексного развития территории, строительства сетей инженерного обеспечения. И те концепции, которые направляли застройщики, они были более низкой этажности, но процент застройки составлял порядка там 36-45. Поэтому, собственно, рассмотрели, подвергли анализу территории сложившейся застройки исторической – микрорайон А, седьмой микрорайон, ряд микрорайонов, где разработаны проекты межевания», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Алексей Фокеев.

По словам представителей мэрии, данная мера позволить снизить этажность. Изменение также не убережет застройщиков от создания парковок, детских площадок и зон отдыха в районе жилищных комплексов.

«Застроить весь земельный участок невозможно, поскольку нормативами необходимо на границах участка разместить инфраструктурные площадки – это детские площадки, спортивные площадки, площадки для отдыха, площадки сбора мусора, которые располагаются на определенном расстоянии от окон жилых домов. То есть невозможно максимально уплотнить, скажем так, застройку в этой части, потому что есть определенные нормативные требования. Плюс показатель плотности – он ключевой, то есть невозможно, допустим, разместить на земельном участке в один гектар более 400 человек», – добавил Алексей Фокеев.

Однако остается другая проблема – сейчас ведется работа по изменению генплана города. Общественники и сургутяне переживают, что после проведенной работы предложенные поправки окажутся не актуальными.