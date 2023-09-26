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В Сургуте откроют семь центров изучения русского языка для детей мигрантов

В Сургуте детей мигрантов будут обучать русскому языку в рамках двухмесячных курсов

В Сургуте откроют семь центров изучения русского языка для детей мигрантов
Фото администрации Сургута

Этой осенью в городе Сургуте будет реализована важная и крайне полезная инициатива – открытие семи центров изучения русского языка для детей, которые не владеют или слабо владеют русским языком. Этот проект направлен на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, включая мигрантов и их детей, в российское общество.

Два из семи центров (на базе школ №24 и 25) уже начали свою работу на минувшей неделе, и еще пять откроют свои двери до конца октября. Инициативу по созданию этих образовательных центров предложили две общественные организации – АНО «Центр социальной и культурной адаптации интеграции иностранных граждан» и «Институт развития компетенций». Реализация этой идеи стала возможной благодаря поддержке администрации Сургута.

«Есть дети мигрантов, которые учатся в наших образовательных организациях и испытывают сложности с русским языком. А знание языка – один из критериев успешной социализации и культурной адаптации в обществе, – отметил начальник управления по вопросам общественной безопасности Администрации города Дмитрий Печёнкин. – Планируется обучить порядка 150 детей. Обучение длится два месяца. Первые группы уже набраны. Также мы прорабатываем вопрос обучения на базе образовательных организаций – это пять школ, в которых в основном учатся дети мигрантов. Обучают ребят педагоги, которые помимо русского владеют и другими языками. Всего будет задействовано 13 педагогов».

Инициатива по подобной социальной и культурной адаптации детей мигрантов получила одобрение и широкую поддержку от национальных объединений города. Они признали, что такие центры помогут юным сургутянам, пока еще плохо знающим русский язык, влиться и успешно интегрироваться в российское общество. Помимо непосредственно языка, воспитанникам будут объяснять базовые нормы поведения в нашей стране.

«За столь короткий срок выучить русский язык, конечно, невозможно. Но, обучая детей базовым навыкам русского языка, мы стремимся дать им первоначальный толчок, чтобы в дальнейшем им было легче понимать педагогов, разговаривать со сверстниками», – прокомментировал заместитель директора по социальной работе Евгений Засыпкин.

Чтобы преподаватели могли более тщательно работать с каждым воспитанником, формируются совсем небольшие группы – максимум по десять человек. Они также разделены по возрасту. «Многим ребятам, которые приехали недавно, тяжело в обучении, есть психологический барьер, – объяснила педагог Гульназ Юсупова. – Стараемся с ними взаимодействовать в уютной обстановке, больше общаться, обучать языку в игровой форме. Проходит каждое занятие комфортно, они чувствуют дружелюбную атмосферу и идут на контакт. Старшие ребята более закрытые. В этом случае взаимодействуем индивидуально».

«К нам приезжает много жителей сельской местности и тех территорий, где нет возможности изучить русский язык на необходимом уровне. Мы хотим, чтобы наши дети интегрировались, социализировались, находили свое место в жизни, – отметил руководитель общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев г. Сургута «Бирлик» Амил Аббасов. – Ранее при поддержке администрации нам предоставляли учебный класс в одной из школ в воскресные дни. Там мы организовывали курсы по изучению русского языка. Некоторые из детей, которые окончили курсы, завершили обучение в вузах, стали настоящими профессионалами. Это хорошая практика, и ее нужно продолжать».

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 11:37, просмотров: 330, комментариев: 0
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#378 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#374 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#374 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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