Эксперты ожидают роста выдачи кредитов в России

Выдача кредитов в российских банках по итогам этого года вырастет на 37%. А общий объем полученных россиянами средств достигнет 13,3 трлн рублей. Прошлогодний спад будет нивелирован во всех сегментах: в потребительском кредитовании увеличение может составить 76%, в ипотеке – на 16%, в автокредитовании – на 14%. Такой прогноз в рамках ПМЭФ-2026 озвучил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

В первом полугодии россияне получат в банках на 50% больше финансирования, чем годом ранее. «Во втором динамика может ускориться при сохранении текущего курса ЦБ на снижение ключевой ставки. Несмотря на то, что ставки по кредитам еще не достигли более комфортного уровня для населения, мы видим стабильное восстановление рынка», – отмечает топ-менеджер банка.

Общий кредитный портфель россиян к июлю может прирасти более чем на 600 млрд рублей, до 41,3 трлн рублей. К концу года его объем приблизится к 44 трлн рублей, увеличившись на 8%.