Предварительное голосование «Единой России» в Тюменской области состоится с 25 по 31 мая

В Тюменской области более 95 тысяч жителей подали заявления для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Эту цифру озвучил губернатор Александр Моор на расширенном заседании Регионального совета первичных отделений партии.

«Жители всех муниципалитетов проявляют активность. Это говорит о том, что для них важно, кто будет представлять партию на выборах в Государственную Думу и Тюменскую областную Думу в сентябре», – отметил глава региона.

Регистрация избирателей продлится до 29 мая. Само предварительное голосование состоится с 25 по 31 мая.

Сейчас идет регистрация кандидатов. Всего о своем желании представить партию заявили 176 человек. Среди них – действующие депутаты, работники социальной сферы, предприниматели, волонтеры, общественники и участники СВО.

Параллельно продолжается сбор предложений в новую народную программу, с которой партия пойдет на выборы. Благодаря инициативам, которые тюменцы внесли в документ в 2021 году, в области появились новые лечебные учреждения, школы, детские сады, дороги и культурные центры.