Жители Тюменской области смогут узнавать о ситуации с паводком в мессенджере МАКС

В национальном мессенджере МАКС запущен чат-бот «Паводок.Инфо». Сервис создан для оперативного информирования жителей Тюменской области о паводковой обстановке, сообщил губернатор Александр Моор. Через бота можно узнать текущий и динамический уровень воды в реках и на гидропостах, информацию о перекрытых дорогах и возможных путях объезда, адреса и телефоны пунктов временного размещения, а также контакты горячих линий и экстренных служб.

– На гидропостах пока фиксируем минимальный рост уровня рек, в отдельных округах он даже ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, для оперативного информирования жителей разработали новую платформу – «Паводок.Инфо», – уточнил глава региона.

Напомним, что по прогнозам специалистов, пик паводка в Тюменской области ожидался в начале мая. В регионе заранее были подготовлены 210 аварийных бригад, более 900 специалистов и 339 единиц техники. Обновлен перечень населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления – в 2026 году в него вошли 860 территорий.

Также ранее в Тюменской области был внедрен проактивный механизм выплат пострадавшим от паводка, который высоко оценили в МЧС России. Тюменский опыт планируют масштабировать на другие регионы страны.