Россияне стали в три раза чаще покупать залоговые автомобили у банков

Россияне теперь чаще покупают автомобили и недвижимость, находящиеся в собственности у банков. Главной причиной такого поведения стал интерес к подержанным авто и вторичному жилью благодаря сниженной цене и возможности купить актив без дополнительных затрат на посредников.

Наиболее заметный рост, как сообщили в ВТБ, наблюдается в сегменте автомобилей. По итогам первого квартала 2026 года количество сделок по продаже автомобилей увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж – в 3,5 раза.

Средняя сумма залогового авто составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года. В сфере недвижимости число сделок увеличилось на 50%, а объем продаж – на 44%. Средний чек на залоговую недвижимость в первом квартале составил 5,3 млн рублей, что всего на 3% выше, чем в прошлом году.

«Многие используют этот инструмент как дополнительную инвестицию», – пояснил ситуацию Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования банка. В ближайшей перспективе спрос на залоговые автомобили продолжит расти, считают эксперты. А в сегменте недвижимости динамика останется умеренной.