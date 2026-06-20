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В Когалыме появится научно-культурный центр с тропическим садом внутри

В Когалыме заложили первый камень в основание уникального научно-культурного центра

В Когалыме появится научно-культурный центр с тропическим садом внутри
Фото взято с соцсетей губернатора Югры / vk.com/wall681429075_39041

В Когалыме началось строительство нового Научно-культурного центра, который станет одним из самых необычных объектов Югры. Символический камень в основание комплекса заложили губернатор округа Руслан Кухарук и почетный гражданин Югры, учредитель фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

«Заложили символический камень на месте будущего Научно-культурного центра в Когалыме – уникального проекта, стилизованного под национальное жилище коренных народов Севера. Комплекс объединит образовательный кластер, сад с сотнями видов тропических растений и концертный зал на 840 мест. Здесь будут проводиться симфонические и эстрадные концерты, оперные и балетные постановки», – сообщил в своих соцсетях Руслан Кухарук.

Проект действительно обещает стать уникальным для округа. Здание площадью более 18 тысяч квадратных метров выполнят в форме чума – традиционного жилища народов Севера. Его высота составит 78 метров, передает «Стройкомплекс Югры».

Одной из главных особенностей центра станет всесезонный ботанический сад. Под куполом комплекса планируют создать условия для выращивания сотен видов тропических растений. Поддерживать необходимую температуру и влажность будут автоматизированные цифровые системы.

Еще одной важной частью объекта станет концертный зал на 840 зрителей. Его оснастят современным оборудованием и сценической механикой, что позволит принимать крупные гастрольные проекты, симфонические концерты, оперные и балетные постановки.

Кроме того, в центре разместят образовательный кластер и репетиционные пространства для творческих коллективов.

Как отмечают в «Стройкомплексе Югры», новый центр станет продолжением курса на развитие Когалыма как одного из культурных центров региона и площадкой для реализации совместных проектов в сфере образования, искусства и просвещения.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 134, комментариев: 0
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