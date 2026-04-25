Николай Пуртов: необходимо системно выявлять неиспользуемые земли и вовлекать их в оборот

В Тюмени завершился VII Межмуниципальный марафон «Лучшие муниципальные практики», который состоялся при поддержке Агентства стратегических инициатив и Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития. Участники представили конкретные инструменты работы с инвесторами.

Среди ключевых практик – механизмы муниципально-частного партнерства, аренда с инвестиционными обязательствами, вовлечение неиспользуемого имущества в оборот, обратная связь с бизнесом, создание инфраструктуры без бюджетных вложений и готовые бизнес-модели.

«Один из ключевых резервов развития территорий – вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный оборот. Мы видим успешные примеры, когда заброшенные здания или свободные участки превращаются в точки роста – новые производства, социальные объекты, зоны отдыха», – отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Он также предложил выстроить системную работу по выявлению неиспользуемых земельных участков и имущества: сформировать рабочую группу, определить для нее ключевые показатели эффективности и контрольные точки, а также включить эти вопросы в повестку глав муниципальных округов.