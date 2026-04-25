Тысячи тюменцев написали «Диктант Победы» на 218 площадках

Тюменская область присоединилась к всероссийской акции «Диктант Победы». Всего в регионе для желающих проверить знания об истории Великой Отечественной войны работали 218 площадок – на 25 больше, чем в прошлом году. Их посетили тысячи жителей, и, по словам губернатора Александра Моора, особенно активной была молодежь.

«Приятно видеть, как растет интерес к исторической акции, организованной партией «Единая Россия». Земляки проверяли свои знания на 218 площадках. Большую активность проявила молодежь, их участие особенно важно. Мы должны помнить и сохранять историю. Это касается каждого», – отметил губернатор.

Акция в этом году была посвящена 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова. Часть вопросов в тестовых заданиях касалась его биографии, другие были посвящены известным военачальникам и юбилейным датам военной истории. В диктант включили отдельный блок вопросов о специальной военной операции.

«Диктант Победы» прошел не только по всей России, но и в 75 странах мира. Задания перевели на 10 языков. Для лучших участников акции главным призом станет поездка в Москву на парад 9 мая.

Губернатор поблагодарил жителей за участие: «Спасибо за участие, земляки! Вместе мы сохраняем память о Великой Победе».