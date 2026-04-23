Почему России нужно партнерство с Китаем в сфере искусственного интеллекта

Суверенный искусственный интеллект в России может развиваться в партнерстве с дружественными странам. Актуальна кооперация в использовании больших языковых моделей и вычислительных мощностей. Но при обучении нейросетей необходимо защищать данные российских пользователей, эту тему обсудили эксперты на конференции АКПО-Конф 2026 в Москве.

«То, что сделано лучшее в мире, нам тоже нужно использовать, иначе мы начнем отставать в среднем. Нам нужно как минимум понимать, с кем мы сравниваемся и к чему мы стремимся. Для того, чтобы наши модели были не хуже, мы стараемся обучать их на обезличенных данных. И считаем, что партнерство с Китаем — это правильный возможный вариант, они действительно сейчас по многим направлениям лидируют», – отметил заместитель руководителя технологического направления ВТБ Сергей Безбогов.

Такое же партнерство подразумевается и для развития суперкомпьютеров, чьи вычислительные мощности необходимы при использовании ИИ. Уже сейчас есть совместные лаборатории с китайскими разработчиками, начинается сборка российских серверов с китайскими графическими процессорами.