Силовики Тюменской области перейдут на усиленный режим в майские праздники

В Тюменской области в период майских праздников правоохранители перейдут на усиленный режим работы. Губернатор Александр Моор на заседании региональной Антитеррористической комиссии заявил, что обеспечение общественного порядка и безопасности людей – приоритетная задача, которую необходимо решать на основе оперативного межведомственного взаимодействия.

В настоящее время оперативная обстановка в регионе остается стабильной и находится под контролем. Сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС России в праздничные дни будут нести службу в усиленном режиме. Особое внимание уделят местам массового пребывания людей и потенциально опасным объектам.

На заседании также рассмотрели вопрос о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Для подготовки к праздникам проведут комплекс дополнительных профилактических мероприятий.

Напомним, в 2025 году в майские праздники аналогичные меры также вводились. Тогда особый режим работы правоохранителей касался мест проведения массовых мероприятий, парков, торговых центров и вокзалов. В 2026 году 1 мая ожидается проведение первомайской демонстрации, а 9 мая – торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа!» и шествия Бессмертного полка.