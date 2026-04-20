Каждый пятый житель Югры установил защиту на свои банковские счета

Цифровых сервисов защиты денег на банковских счетах стало в 1,5 раза больше. Каждый пятый югорчанин уже поставил как минимум один способ защиты своих финансов. Чаще всего востребованы установка лимитов на счета и карты, самоограничение, биометрия или сервис «второй руки».

По данным ВТБ, самым эффективным способом является вход и подтверждение операций по биометрии, а сервис «второй руки» популярен у пользователей старше 60 лет. Они назначают доверенное лицо, которое подтверждает их операции, что препятствует действиям под давлением.

Руководитель департамента цифрового бизнеса банка Алексей Курзяков отмечает: «Тренд на осознанную защиту цифровыми сервисами будет только укрепляться, а привычка защищать свои счета станет для всех такой же естественной, как запереть дверь перед выходом из дома».