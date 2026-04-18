В соцучреждениях и на предприятиях Тюменской области работают народные комиссии

В Тюменской области продолжается работа народных комиссий, которые следят за реализацией народной программы партии «Единая Россия». Комиссии, сформированные во всех муниципалитетах из депутатов, предпринимателей и активистов «Молодой Гвардии», посетили уже 155 объектов.

«Общественники побывали в школах, детских садах, поликлиниках. Ещё в зоне пристального внимания – крупные предприятия», – рассказал губернатор Тюменской Александр Моор.

Так, народная комиссия побывала на заводе «Тюменьремдормаш». За последние пять лет предприятие совершило качественный технологический рывок и закрепило за собой статус одного из лидеров отрасли в сфере дорожной инфраструктуры страны. Барьерные ограждения, арт-объекты, опоры освещения и дорожные знаки – лишь часть продукции, которая поставляется не только в Тюменскую область, но и в другие регионы.

«Такие предприятия напрямую влияют на экономику региона – её развитие является важной частью народной программы – стратегического документа партии "Единая Россия". Он формировался с учётом предложений более чем 74 тысяч земляков», – подчеркнул Александр Моор.

Работа народных комиссий продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что народные комиссии начали работу в феврале. Тогда они проверили более 30 объектов в различных муниципалитетах, включая Омутинский, Ялуторовский, Абатский, Голышмановский, Сладковский, Ярковский, Юргинский, Викуловский, Вагайский, Сорокинский округа, а также Ишим и Тобольск. В числе проверенных объектов были социальные учреждения, ресурсоснабжающие организации и крупные предприятия.