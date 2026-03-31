Около 250 пожилых людей и инвалидов Тюменской области получили помощь социального мастера

В Тюменской области подвели итоги проекта «Служба бытовой помощи "Социальный мастер"». За год около 250 пенсионеров и инвалидов получили бесплатную помощь в быту, рассказали в департаменте социального развития региона по итогам заседания ведомственного общественного совета.

Специалисты ремонтировали и меняли сантехнику, двери, окна, лампочки, дверные ручки – все, что требует физической силы или специальных навыков.

Проект реализован АНО «Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст"» при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Он стал одним из успешных примеров того, как некоммерческие организации помогают решать повседневные проблемы людей, нуждающихся в поддержке.

Руководитель проекта Марина Ткаченко выступила на заседании Общественного совета при департаменте социального развития, где поделилась итогами работы.

После выступления многие участники заседания заинтересовались проектом и записали телефоны, чтобы обратиться за помощью.

«В завершение заседания начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей Департамента социального развития Тюменской области Александр Сахаров напомнил о том, что до 24 апреля продолжается прием заявок на VI Конкурс грантов Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества и пригласил НКО принять в нем участие», – отметили в департаменте.